Elezioni a Taggia: il Partito Democratico è pronto, a breve la presentazione del progetto - Intervista a Cristian Quesada

Il Partito Democratico è pronto a fare il suo ingresso nella campagna elettorale di Taggia. Da settimane fervono i preparativi con il coordinamento del segretario provinciale Cristian Quesada e del segretario cittadino Lorenzo Oggero.

Le voci dei bene informati davano Gabriele Cascino come possibile candidato sindaco ma mentre dal diretto interessato arriva un 'no comment', dai vertici del partito frenano. "Non è ancora stato deciso nulla - ha spiegato il segretario Quesada - ma entro 15 giorni contiamo di procedere all'annuncio ufficiale, se non del candidato sindaco almeno di chi si presenterà a sostegno del nostro progetto".

"Io e il segretario cittadino Lorenzo Oggero - conferma poi Quesada - stiamo facendo numerosi incontri in città per cercare di allargare la coalizione che si schiererà contro Conio alle elezioni amministrative. C'è grande entusiasmo per questo progetto e siamo fiduciosi che riusciremo a tenere insieme tutti coloro che hanno una idea precisa della città di Taggia e non hanno minimamente condiviso il modo di amministrare della attuale giunta".

"A brevissimo le consultazioni si concluderanno - sottolinea Quesada - e apriremo ufficialmente la campagna elettorale per le amministrative. Vogliamo coinvolgere la città, andando a spiegare quello che sarà un progetto di rilancio ambizioso. Crediamo che in questi anni si potesse fare un po' di più e che il cambiamento tanto sbandierato non ci sia stato. Pensiamo ad esempio al fatto che Taggia sia l'unico comune a non essersi ancora dotato di Piano Regolatore o all'Ospedale Unico, nonostante sia Conio che Toti ne parlino, il progetto è ancora in alto mare, campato per aria e con numerose problematiche da chiudere. Faremo una campagna elettorale di inchiesta, nella totale trasparenza ma analizzando parecchio gli atti. Ci sono state molte leggerezze da parte dell'attuale amministrazione".

I Dem sono intenzionati a portare avanti la regia di questa operazione che guarderà all'elettorato di centrosinistra ma anche alle persone deluse dall'amministrazione di Mario Conio. Rimangono ancora da definire alleanze e accordi, ad esempio, con il coinvolgimento del gruppo consigliare di minoranza uscente, la lista 'Il Passo Giusto' composta dai consiglieri comunali, Mario Manni, Roberto Orengo, Barbara Brugnolo e Luca Napoli. Quest'ultimo già tesserato PD ma che non dovrebbe ricandidarsi alle imminenti elezioni. In più, sempre nell'area della sinistra, c'è anche il progetto di Rifondazione Comunista, intenzionata a tornare dopo aver preso parte alla campagna elettorale del 2017 con Marco Ardoino, senza riuscire ad entrare in consiglio comunale.