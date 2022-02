Ciclismo: la 'Milano-Sanremo' torna 'Classicissima' sia nel giorno (19 marzo) che nel suo percorso

Dopo il Festival di Sanremo e, in attesa della tappa del ‘Giro d’Italia’ di maggio, la città dei fiori punta il mirino sulla ‘Milano-Sanremo’ che, il 19 marzo prossimo tornerà ad essere in tutto e per tutto la ‘Classicissima di Primavera’.

Dopo due anni travagliati, dai problemi legati al Covid e alle strade (con l’edizione 2020 ad agosto e il passaggio dal Colle di Nava), quest’anno la tradizione la farà da padrona riabbracciando la corsa ciclistica che ha fatto sognare generazioni intere di appassionati nel giorno di San Giuseppe (come d'obbligo in passato prima che la modernità, legata in particolare alle dirette TV, ne imponesse lo spostamento al sabato più vicino a tale data) e soprattutto il suo storico percorso.

"Sono molto felice che dopo due anni, il prossimo 19 marzo la 'Classicissima di Primavera' torni nella sua configurazione storica - annuncia l'assessore regionale al Turismo e ai Grandi eventi Gianni Berrino - dopo il Turchino, da Voltri la corsa attraverserà le province di Genova, Savona e Imperia".

Ed è così che i corridori emuleranno le gesta dei grandi del passato varcando scenari di epiche battaglie sulle due ruote: "È una grande soddisfazione il ritorno al suo tracciato tradizionale - aggiunge Berrino - ciò naturalmente porterà un grande vantaggio per la promozione turistica di questi territori che saranno ancor più valorizzati grazie alle immagini della diretta televisiva".

Il ‘gruppone’ dei ciclisti percorrerà nuovamente le strade di Varazze e Celle Ligure, terra quest'ultima che ha dato i natali a Giuseppe ‘Gepin’ Olmo. Medaglia d’oro olimpica nel 1932, ma anche vincitore per due volte della Milano-Sanremo e di venti tappe del Giro d’Italia, è scomparso nel 1992 e nel trentennale della sua dipartita c'è chi ha chiesto di onorarne la memoria proprio il prossimo giorno di San Giuseppe: "Chiederemo ai responsabili di Rcs che venga ricordato questo grande campione ligure al passaggio nella provincia di Savona" ha dichiarato Stefano Mai, capogruppo regionale della Lega.

La Milano-Sanremo 2022 rappresenterà così anche un succulento antipasto del Giro d'Italia che proprio in Liguria è atteso il 19 maggio con l'arrivo a Genova della frazione che partirà da Parma e il giorno dopo dalla partenza della Sanremo-Cuneo. Un'abbuffata di ciclismo che non potrà che far sorridere i tanti tifosi del territorio che nel 2020 dovettero vivere attraverso la tv, a causa del diniego di 13 sindaci su 16 del savonese (per motivazioni legate alla pandemia) al passaggio della corsa in provincia di Savona, l'inedita edizione estiva vinta da Wout Van Aert. Senza dimenticare poi che nel 2021, anno della sorprendente vittoria di Jasper Stuyven, la Sanremo non transitò per il Turchino a causa di una frana giungendo dunque in Liguria a Sassello e scendendo verso ponente da Stella.