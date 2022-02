Lieve incidente stradale blocca per oltre mezz’ora via Pietro Agosti. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi quando due auto si sono scontrate per cause ancora in via d’accertamento.

I protagonisti del sinistro hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ma nessuna pattuglia è potuta intervenire. Dopo qualche decina di minuti i due conducenti hanno deciso di compilare la constatazione per le assicurazioni e hanno liberato la strada.