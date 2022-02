Dal Principato di Monaco: calano i contagi e il Governo allenta le normative, da domani via le mascherine all'aperto

Vista la favorevole e rapida evoluzione della situazione sanitaria, anche il Principato di Monaco ha deciso di alleggerire le normative anti Covid in vigore nelle ultime settimane. La decisione è stata presa dopo le consultazioni del Governo ed in particolare con il Consiglio Nazionale di oggi. La situazione sanitaria sta migliorando e molti indicatori mostrano che la circolazione del virus, sebbene ancora attiva, vede calare il numero di contagi e di pazienti che necessitano di cure ospedaliere.

Il tasso di incidenza che aveva raggiunto il picco a metà gennaio, è sceso sotto la soglia di 1.000 e ha raggiunto 831, nella giornata di ieri. Il contesto permette al Governo monegasco di alleggerire il sistema con cautela, con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza sanitaria mantenendo l’economia.

Le modifiche alle normative entreranno in vigore domani, da quando si potrà girare all’aperto senza mascherina che, invece, sarà obbligatoria in caso di assembramento e a determinati orari (in Place du Palais al momento del cambio della guardia alle 11.55, durante i mercati, sul piazzale del Centro Commerciale di Fontvieille durante il giorno, alle uscite della stazione nelle ore di punta e alle fermate degli autobus).

Viste le perdite economiche delle aziende il governo monegasco ha esteso a fine marzo il supporto alle imprese che era stato riattivato a fine gennaio e raccomanda, comunque, di non abbassare la guardia: “La situazione sanitaria – evidenzia - anche se indica un trend incoraggiante, ci impone di restare attenti. Le autorità sanitarie insistono affinché tutti rimangano vigili rispettando le normative, soprattutto nei momenti di convivialità. La vaccinazione è essenziale per ridurre significativamente il rischio di contaminazione e il rischio di sviluppare forme gravi della malattia”.

Il governo si è anche attivato per avere dosi di vaccini ‘Novavax’ non appena inizierà la distribuzione in Francia. Visto l'andamento favorevole che sembra essere confermato attualmente e in base all'evoluzione positiva degli indicatori, il Governo potrà allentare ulteriormente le misure sanitarie, in particolare nelle scuole.