Coronavirus: calano i contagi e il tasso di positività, numeri in discesa anche oggi nella nostra provincia

Calo dei nuovi contagi e, soprattutto tasso di positività di in discesa nella nostra regione e in provincia di Imperia, dove il Covid sembra pian piano scendere di intensità.

Sono infatti 1.755 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 16.689 tamponi effettuati di cui 4.044 molecolari e 12.645 antigenici rapidi, uno ogni 9,5 pari al 10,51%.

Nella nostra provincia sono stati 264 i nuovi positivi, rispetto ai 336 del savonese, i 956 di Genova e i 196 di Spezia. Calano anche oggi i ricoverati mentre in Liguria si registrano 11 morti, dei quali nessuno in provincia di Imperia.

Tamponi processati con test molecolare: 2.231.489 (+4.044)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.355.751 (+12.645)

Totale casi positivi (compresi guariti e deceduti): 325.467 (+1.755)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 28.746 (-1.828)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.908 (-226)

Savona 5.053 (-326)

Genova 14.578 (-952)

La Spezia 3.606 (-261)

Residenti fuori regione o estero 604 (-34)

Altro o in fase di verifica 1.060 (-36)

Totale 28.746 (-1.828)

Ospedalizzati: 662 (-17); 29 (-2) in terapia intensiva*

Asl 1 - 99 (-3); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 130 (+4); 6 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 101 (=); 3 (=) in terapia intensiva

Galliera - 107 (-14); 6 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 14 (+2); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 114 (-4); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 34 (-1); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 63 (-1); 3 (=) in terapia intensiva

* 22 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 28.073 (-1.815)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 291.727 (+3.572)

Deceduti: 4.994 (+11);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 691 (-105)

Asl 2 - 747 (-69)

Asl 3 - 3.119 (-169)

Asl 4 - 1.631 (-23)

Asl 5 - 791 (-12)

Totale - 6.979 (-379)

Dati vaccini 11/2/2022 - ore 13

Consegnati: 3.314.667

Somministrati: 3.323.026