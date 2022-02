Ventimiglia: approvato ieri dalla Giunta il progetto definitivo per la nuova passerella sul Roya

La Giunta di Ventimiglia ha approvato ieri il progetto definitivo della nuova passerella sul Roya che collegherà nuovamente il centro cittadino con la Marina San Giuseppe e il porto.

Lo annuncia il sindaco, Gaetano Scullino, con grande soddisfazione: “Dopo un mese dalla tempesta Alex siamo subito partiti per progettare la nuova passerella e la riqualificazione delle due sponde del fiume, compreso il rifacimento degli argini”.

Un iter defaticante sia per la complessità dell’opera che per la burocrazia tipica italiana. “Abbandoniamo ogni possibile facile polemica – prosegue il primo cittadino - sui lunghi tempi italiani per arrivare al cantiere. La Giunta ieri ha approvato il progetto definitivo che recepisce tutte le richieste che i 17 enti coinvolti hanno consigliato e adesso ripartono i tempi di legge, dalla trasmissione della delibera dobbiamo aspettare altri 45 giorni. Se tutto andrà bene, come mi aspetto, si potrà partire con la gara europea. Spero che entro ottobre 2022 si possano iniziare i lavori”.

Nel frattempo l’Amministrazione frontaliera conta su un aiuto della Regione Liguria per i fondi: “Noi abbiamo già accantonato 2,5 milioni di euro e ora aspettiamo i contributi regionali e statali. È un investimento importante che rifacendo gli argini del Roya e completamente via G. Rossi e via Trossarelli, metterà in sicurezza idraulica tutto il centro cittadino e trasformerà Ventimiglia in una città europea da visitare, con conseguenti effetti positivi sull’economia cittadina e l’occupazione”.