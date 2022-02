Taggia: importanza del verde urbano, il Comune affida due incarichi per la verifica del patrimonio arboreo

Il Comune di Taggia, riconoscendo l’importanza del verde urbano nel tessuto cittadino che riveste un ruolo fondamentale per il miglioramento dell’ambiente, nonché per la valorizzazione estetico/paesaggistica, ha affidato la periodica ispezione del patrimonio arboreo.

Il focus riguarda lo studio e l’identificazione anche in via provvidenziale, di quegli alberi maggiormente propensi al rischio di cedimento, utilizzando uno dei metodi di controllo più efficaci, come appunto la tecnica Vta, ovvero Visual Tree Assessment.

Nelle ultime settimane, infatti, anche per il forte vento, sono state riscontrate improvvise instabilità, tali da obbligare alcuni interventi urgenti di abbattimento. Salle ultime rilevazioni effettuate da parte dell’agronomo incaricato, è necessario una verifica a tappeto delle alberature presenti nell’area verde del lungomare, di via Queirolo e di piazza Chierotti, per un totale di 52 piante tra alberi e palme.

Sono stati affidati gli incarichi ai dottori Marco Alberti e Matteo Littardi.