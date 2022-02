Taggia: a 4 mesi dall'accordo tra Comune e ACAD per tamponi a prezzo calmierato, "Siamo partiti facendone anche 100 al giorno..." (foto e video)

L'evoluzione dell'emergenza Covid vista dal laboratorio di analisi ACAD di via Nino Pesce ad Arma di Taggia. Questa struttura sanitaria privata, a ottobre 2021, è stata la prima sul territorio comunale a trovare un accordo con il Comune per proporre tamponi a un prezzo calmierato, 15 euro.

Un servizio fortemente richiesto dalla popolazione come ci ha ricordato Laura Cane, presidente del consiglio comunale di Taggia: "Quando è stato introdotto il decreto 'green pass' sono arrivate alla nostra amministrazione le richieste di tanti cittadini, anche dei comuni limitrofi, di poter usufruire di tamponi per ottenere la certificazione verde, per il posto di lavoro ma anche per i ragazzi, con la riapertura delle strutture sportive e quando per questa categoria non era ancora prevista la vaccinazione. In quel momento si parlava di una spesa dai 25 euro in su per un tampone e non c'era nessuna altra struttura in zona per aiutare la cittadinanza".

La popolazione chiedeva e il Comune ha avviato una attività di confronto per riuscire ad avere più punti che offrissero i tamponi a un prezzo calmierato. Solo l'ACAD ha manifestato la propria disponibilità, avviando per prima il servizio solo su Arma di Taggia. Servizio che solo in un secondo momento è arrivato anche sulla vicina Taggia, grazie alla disponibilità della locale farmacia.

"Più strutture si fossero trovate, maggiore sarebbe stato il servizio dato alla popolazione in un momento difficile. - ricorda Giancarlo Ceresola, consigliere comunale con incarico alla sanità - Abbiamo visto come questo virus abbia grossi picchi e la necessità dei tamponi fosse pressante. Abbiamo cercato più strutture per dare questo servizio e agevolare gli utenti. Non c'è stato un grossissimo riscontro sul territorio e inizialmente un solo laboratorio si è offerto. Chiedevamo di offrire un servizio a prezzo calmierato per non andare a gravare economicamente sulle famiglie, in un momento già difficile da un punto di vista psicologico".

L'ACAD inizia processando anche 100 tamponi in un solo giorno. "In questo momento, rispetto all'avvio del servizio, registriamo una diminuzione tra il 20 e il 30% e siamo sui 60 tamponi giornalieri e contiamo che scendano ancora. - analizza Gianmaria Leto, proprietario dei laboratori ACAD - Da ottobre a oggi c'è stato un cambio di direzione, sia in queste ultime settimane e in particolare nell'ultimo mese. Per fortuna le richieste sono diminuite. Finalmente c'è stato un aumento generale della vaccinazione su tutta la popolazione e questo ha permesso quindi di avere meno richieste di tamponi. Il picco è stato da settembre a fine anno con l'introduzione del super green pass. In questo momento la dinamica è in diminuzione perchè a livello nazionale e provinciale è migliorata la situazione".