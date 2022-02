Coronavirus: migliora la situazione anche nella nostra provincia, Cenderello "Calano i ricoverati, arrivato il Paxlovid" (Video)

Situazione Covid in deciso miglioramento in tutto il Mondo e, anche nella nostra provincia i numeri stanno calando in fretta, facendo presagire a mesi primaverili ed estivi decisamente migliori di quelli passati negli ultimi due anni.

La conferma arriva anche dal Primario delle Malattie Infettive dell’ospedale di Sanremo, Giovanni Cenderello: “La situazione è decisamente migliorata e stiamo iniziando a riaprire reparti ‘puliti’ e a ridurre notevolmente i ricoveri. Si riaprono reparti non Covid ed ha anche aperto una Medicina ‘Covid free’. In queste ore è arrivato all’ospedale di Sanremo il primo farmaco antivirale altamente attivo, ovvero il Paxlovid prodotto da Pfizer, che ci consentirà di curare ancora meglio i pazienti”.

Si tolgono le mascherine e si parla di riaperture. Come vede i prossimi mesi e il prossimo inverno? “Con estremo ottimismo, ma non dobbiamo perdere l’attenzione, soprattutto in caso di assembramenti. Noi, che abbiamo dei ruoli di responsabilità nel Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo il grosso compito della riorganizzazione dei reparti e l’assistenza per il prossimo inverno. Speriamo che il 2023 sia l’Anno Domini Uno post Covid”.