Contributo da 35mila euro della Fondazione 'Casartelli-Perraro' per le associazioni della provincia

La Fondazione Livio Casartelli – Ippolita Perraro apre, ancora una volta, le porte alle realtà locali dell’intera Provincia di Imperia sostenendo, con un contributo economico totale di 35.000 euro, le azioni e gli interventi più meritevoli delle associazioni locali.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito della solidarietà sociale al servizio della collettività, promozione culturale e realizzazione di luoghi d’aggregazione e/o ristrutturazione del patrimonio artistico culturale; tutti questi obiettivi rappresentano le linee guida a cui è improntato il bando pubblico la cui partecipazione è aperta a enti, istituti scolastici, associazioni, comitati di quartiere, pro loco etc.

I progetti del bando saranno modulati nel seguente modo:

a) n. 3 contributi per la compartecipazione a progetti che prevedono un importo di spesa superiore a € 10.000 per singolo progetto.

Il singolo progetto verrà finanziato in compartecipazione dalla Fondazione per un ammontare non superiore al 50% dell'importo di spesa rendicontato/consuntivato dal soggetto richiedente. Tale importo di compartecipazione non sarà comunque superiore a euro 5.000,00. Qualora la spesa consuntivata fosse inferiore ad euro 10.000,00, preventivata nella richiesta presentata, l'importo del contributo di compartecipazione, elargito dalla Fondazione, non potrà essere comunque superiore al 50% dell’importo effettivamente speso.

b) n. 4 contributi per la compartecipazione a progetti che prevedono un importo di spesa superiore a € 5.000 per singolo progetto.

Il singolo progetto verrà finanziato in compartecipazione dalla Fondazione per un ammontare non superiore al 50% dell'importo di spesa rendicontato/consuntivato dal soggetto richiedente. Tale importo di compartecipazione non sarà comunque superiore a euro 2.500,00. Qualora la spesa consuntivata fosse inferiore a euro 5.000,00, preventivata nella richiesta presentata, l'importo del contributo di compartecipazione, elargito dalla Fondazione, non potrà essere comunque superiore al 50% dell’importo effettivamente speso.

c) n. 10 contributi per la compartecipazione a progetti che prevedono un importo di spesa superiore a € 2.000 per singolo progetto.

Il singolo progetto verrà finanziato in compartecipazione dalla Fondazione per un ammontare non superiore al 50% dell'importo di spesa rendicontato/consuntivato dal soggetto richiedente. Tale importo di compartecipazione non sarà comunque superiore a euro 1.000,00. Qualora la spesa consuntivata fosse inferiore a euro 2.000,00, preventivata nella richiesta presentata, l'importo del contributo di compartecipazione, elargito dalla Fondazione, non potrà essere comunque superiore al 50% dell’importo effettivamente speso.

Ogni progetto, finanziabile in quota parte, dovrà essere orientato, principalmente, verso i seguenti settori d’intervento:

· attività e beni storici e/o culturali;

· educazione, istruzione e formazione;

· volontariato, filantropia, promozione sociale, tutela della salute e benessere psicofisico;

· sviluppo delle comunità locali;

· associazionismo;

· protezione civile, ambientale e tutela del territorio.

Il bando, con i relativi allegati, sarà pubblicato sulla pagina facebook della fondazione. La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 30 marzo 2022.

“Dopo aver realizzato il parco del Corsaro Nero - dichiara il Presidente Armando Bosio - che accoglie ogni giorno i giovani del territorio intemelio e non solo, la Fondazione ha elargito circa 70.000 euro di contributi, segno tangibile del proprio impegno a favore delle realtà associative del territorio”.

“E’ un bando a favore di enti, istituti scolastici, associazioni, comitati di quartiere e pro loco - termina il Cda della Fondazione - che svolgono una preziosa ed insostituibile opera a favore della collettività anche in una funzione di sussidiarietà orizzontale, ampliando ed integrando tutti quei settori dove, molto spesso, non arrivano gli attori istituzionali”.