Ceriana: ieri somministrate 100 dosi di vaccino, il Sindaco Caviglia "Un grande aiuto di Asl che è venuta da noi"

Asl 1 Imperiese sempre a supporto dell’entroterra, anche con le vaccinazioni. Dopo quelle fatte a Bajardo nei giorni scorsi, ieri per tutta la giornata l’equipe del Dottor Castagno ha somministrato circa 100 dosi di vaccino ai residenti di Ceriana, piccolo centro della Valle Armea nell’entroterra di Sanremo.

Le vaccinazioni si sono svolte nella sala consiliare del Comune, sotto l’egida dei medici e degli infermieri dell’Asl e con il supporto del vice Sindaco Paolo Roverio, visto che il primo cittadino Maurizio Caviglia è in quarantena proprio per il Covid (ma sta bene).

Nel corso della giornata sono state somministrate alcune prime e seconde dosi, ma la maggior parte sono state quelle ‘booster’, ovvero le terze. Il Sindaco del piccolo centro ha voluto ringraziare lo staff dell’Asl: “Ancora una volta – ci ha detto Maurizio Caviglia – sono stati meravigliosi perché, per un paese come il nostro dove ci sono anche molti anziani, avere le vaccinazioni a pochi metri da casa è davvero importante. Asl 1 sta lavorando per aiutare l’entroterra e, quello svolto anche ieri è un servizio di grande valore”.