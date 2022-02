Imperia calcio, colpo di mercato sul gong: arriva il centrocampista Luca Colantonio

Alla fine è arrivato il colpo dal calciomercato: l'Imperia si è assicurata il centrocampista Luca Colantonio. Il giocatore originario di Riva Ligure era già stato trattato in estate ma, come vi avevamo anticipato ieri, le parti erano tornate in contatto nelle ultime ore. L'Imperia si assicura uno dei giocatori più valorosi del Ponente ligure: giovane ma con oltre 150 presenze in Serie D alle spalle.

Si tratta di una mezzala alla 'Giglio' : tanto fiato, sempre presente nel gioco e con buon piede. Con il Capitano condivide anche gli inizi della carriera, dato che entrambi hanno tirato i primi calci al pallone sul campo di via Bixio a Riva Ligure.

In carriera, dopo le trafile giovanili al Genoa, ha indossato le maglie di Argentina, Sanremese, Fiorenzuola e ora Derthona, con la quale aveva cominciato la stagione. Mentre nella sua precedente esperienza piacentina era stato tra i protagonisti della promozione in Serie C, agli ordini di mister Tabbiani.