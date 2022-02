Nuovi spazi per la pesca ad Arma di Taggia: Manni "Casette mai consegnate e pescatori avranno bisogno di un montacarichi..."

"Le casette dei pescatori sono state realizzate ma mai consegnate ai pescatori che dovrebbero utilizzarle come ricovero attrezzi e ahimè il condizionale è d'obbligo...": Mario Manni, consigliere comunale de 'Il Passo Giusto' a Taggia, punta così il dito su un progetto che sembra non conoscere fine: quello dei nuovi spazi per la pesca di Arma di Taggia. Un intervento presentato nel 2017, assegnato nel 2018 e a distanza di diversi anni mai consegnato ai pescatori professionisti che avrebbero dovuto usarli al posto dei banchi che oggi occupano parte del molo sulla Darsena. L'opera costata circa 120mila euro è stata finanziata con poco più di 86mila euro, arrivati attraverso Regione Liguria con il bando PO- FEAMP 2014-2020, fondo per la politica marittima e della pesca dell’Unione Europea.

Nei giorni scorsi la minoranza ha raccolto le rimostranze dei pescatori, facendole proprie. Pertanto oggi Manni si chiede: "Quando verranno consegnate le 'casette dei pescatori'? Per la serie il denaro pubblico non è denaro mio, lo sguardo è puntato sulla Darsena e nello specifico sulle casette destinate ai pescatori con annesso punto vendita. Un bel progetto che avrebbe dovuto rispondere alle esigenze degli ormai pochissimi lavoratori del settore rimasti ad Arma. Lavori per 120mila euro di soldi pubblici, presentati con giusta enfasi dal sindaco Mario Conio e dall’allora assessore Chiara Cerri, qualche annetto fa".

"A che punto sono i lavori? - incalza Manni - del punto vendita non se ne vede neanche l’ombra. Da fuori, le casette sono state realizzate ma mai consegnate ai pescatori che dovrebbero utilizzarle come ricovero attrezzi. Dovrebbero... già perchè se mai venissero consegnate ci sarebbe un grosso ostacolo da superare. Per soddisfare i vincoli imposti dal piano di bacino, le casette sono state collocate su una platea di cemento, rialzata rispetto al piano strada. Circa 50 cm più in alto. Bene, anzi male, per i pescatori".

"Infatti - spiega l'esponente di opposizione - bisogna pensare che partendo dall'attracco delle imbarcazioni, i pescatori dovrebbero superare circa tre metri di dislivello, passando per una lunga quanto ripida salita, con pendenza intorno al 30%, portando a spinta delle ceste del peso di circa 2 quintali. Se non altro servirebbe un montacarichi, un argano o qualcosa oppure qualcuno che li aiuti... visto che il sindaco spesso usa l'hashtag #sempreinsiemeavoi, chissà che non intervenga in prima persona per aiutare questi lavoratori".