Imperia: perdita di gasolio in piazza Dante, via Belgrano chiusa e problemi al traffico (Foto)

Perde gasolio in piazza Dante, all’incrocio con via Belgrano. E’ accaduto a un’auto che, improvvisamente si è guastata perdendo il liquido oleoso.

Il traffico è stato momentaneamente bloccato per consentire agli operai del Comune di intervenire e di bonificare l’asfalto. Fortunatamente del fatto si sono subito accorti alcuni passanti, che hanno evitato che qualcuno con lo scooter potesse cadere.

Problemi anche per lo spostamento dei bus nella zona, visto che via Belgrano è stata chiusa, e che hanno dovuto allargare il loro giro per raggiungere il Capo Berta e quindi Diano Marina. La situazione dovrebbe tornare alla normalità a breve.