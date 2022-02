Diano Marina, agli alberghi proposte al ribasso per l’alta stagione. Pilati: “È il segno dei tempi, spero che i colleghi non accettino”

Camera e colazione a 15-18 euro e 28-30 per la mezza pensione (camera, colazione e cena) nei mesi di luglio e agosto, quindi in piena alta stagione: sono le proposte che stanno arrivando in questi nei bureau degli hotel (anche a 3 stelle) del Golfo dianese da parte di alcune agenzie di viaggio che organizzano soggiorni di gruppo, anche dall’estero. Nelle mail si precisa, poi, anche 'massimo budget a disposizione': cifre che vanno da 15 a 30 euro, impensabili fino a poco tempo fa.

“Mi auguro che i miei colleghi -dichiara il presidente di Federalberghi del Golfo dianese Americo Pilati – ci pensino bene prima di accettare queste proposte e non mi capacito nemmeno come possano essere prese in considerazione da agenzie che lavorano con noi da anni. Credono che sia veramente possibile che qualcuno accetti certi prezzi al ribasso in questo lembo di Liguria?"

"È il riflesso dell’aumento del costo della vita, ma anche un segno, secondo me, della debolezza del nostro turismo ponentino, per non parlare delle autostrade ingolfate e dell’acqua che arriva a singhiozzo”, si sfoga Pilati.

“La realtà -prosegue il presidente di Federalberghi – è che dopo la pandemia bisogna ripartire su basi diverse. Ai politici e agli amministratori dico che è inutile sbandierare i numeri delle presenze a fine stagione, si si pesano, non si contano, come le azioni”.

Infine, Americo Pilati fa il punto sulla stagione: “Gennaio difficile, con 4/5 alberghi aperti tanto per dare un senso alla zona turistica febbraio hanno lavorato i colleghi col Festival, mentre per marzo stanno arrivando disdette. In bassa stagione non ci sono alternative ai gruppi di anziani”.