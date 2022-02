Coronavirus: numeri in calo anche oggi tra i contagi, rimane invariato il tasso di positività e ci sono 6 morti in Liguria

Numeri in calo anche oggi nella nostra regione e in provincia di Imperia, nel classico e quotidiano bollettino Covid. Rimane invariato, invece, il tasso di positività.

Sono infatti 2.093 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 17.889 tamponi effettuati di cui 3.968 molecolari e 13.921 antigenici rapidi, uno ogni 8,54 pari all’11,69%.

Nella nostra provincia sono stati 244 i nuovi positivi mentre sono 424 nel savonese, 1.195 a Genova e 223 a Spezia. Calano i ricoverati mentre si registrano 6 morti in Liguria, dei quali nessuno in provincia di Imperia.

Tamponi processati con test molecolare: 2.227.445 (+3.968)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.343.106 (+13.921)

Totale casi positivi (compresi guariti e deceduti): 323.712 (+2.093)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 30.574 (-1.339)

Casi per provincia di residenza

Imperia 4.134 (-224)

Savona 5.379 (-208)

Genova 15.530 (-681)

La Spezia 3.867 (-156)

Residenti fuori regione o estero 604 (-34)

Altro o in fase di verifica 1.060 (-36)

Totale 30.574 (-1.339)

Ospedalizzati: 679 (-17); 31 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 102 (-9); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 126 (+1); 7 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 101 (-4); 3 (=) in terapia intensiva

Galliera - 121 (=); 6 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 12 (+5); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 118 (-4); 7 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 35 (-4); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 64 (-2); 3 (=) in terapia intensiva

* 24 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 29.888 (-1.317)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 288.155 (+3.426)

Deceduti: 4.993 (+6);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 796 (+7)

Asl 2 - 816 (-30)

Asl 3 - 3.288 (-292)

Asl 4 - 1.654 (+35)

Asl 5 - 803 (-8)

Totale - 7.357 (-288)

Dati vaccini 10/2/2022 - ore 13

Consegnati: 3.314.667

Somministrati: 3.315.987