Taggia: dal 14 al 28 febbraio cambiano gli orari all'Hub Vaccinale

Da lunedì 14 e fino al 28 febbraio cambiano gli orari dell'hub vaccinale di Taggia. Ne dà notizia l'ASL 1, spiegando che il centro sarà aperto dalle 9.30 alle 17.30.

"Gli utenti che hanno già una prenotazione fissata prima delle 9,30 e dopo le 17.30 nei giorni in questione, saranno contattati direttamente dal centro vaccinale e saranno prenotati nuovamente nella fascia oraria 9.30 – 17.30. Dalle ore 13.30 alle ore 17.30 sarà consentito l'accesso diretto fino a 150 dosi. Le vaccinazioni delle prime dosi over 12 saranno svolte in acceso diretto".