Sanremese calcio, un turno a porte chiuse per espressioni razziste all'arbitro. Il presidente Masu non ci sta: “Faremo reclamo. Siamo una società rispettosa”

Mano pesante del giudice sportivo sulla Sanremese dopo la partita casalinga contro il Pont Donnaz:" Ammenda di Euro 2000 e 1 gara a porte chiuse alla società: SANREMESE per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto espressioni triviali e implicanti discriminazione per motivi di razza, all' indirizzo del Direttore di gara."

Il Presidente biancoazzurro Alessandro Masu però non ci sta e pre-annuncia un reclamo ufficiale:” Poco fa, ho firmato il reclamo. Sono davvero arrabbiato. Siamo una società rispettosa e rispettabile e non mi risulta siano stati rivolti cori o frasi razziste all’indirizzo dell’arbitro. Anzi, se le avessi sentite sarei stato io, per primo, ad imporre la chiusura dello stadio. E non per una ma per tre giornate. “

E prosegue:” Dopo la partita ho incrociato la terna arbitrale nel tunnel e mi hanno sorriso cordialmente stringendoci la mano vicendevolmente: non c’erano segnali che facessero supporre queste decisioni e avrei preferito mi rendessero subito edotto di questa situazione.”

Masu chiude dicendo:” Sono davvero dispiaciuto perché, in stagione abbiamo già preso varie multe. Proprio per questo avevamo deciso di pagare degli steward in più, oltre quelli ordinari, che mantenessero l’ordine. Vogliono colpire la Sanremese perché storicamente è una società 'calda'? Ora siamo un'altra società e vogliamo dare una immagine diversa dal passato.”

Il presidente inoltre aveva approvato la drezione arbitrale di Jules Rolland Toma Mbei – già fischietto del derby di Coppa Italia dello scorso settembre – :” Tolto l’episodio del rigore per gli avversari apparso generoso, la sua è stata una buona direzione. “

Allo stato attuale, dunque, i biancoazzurri giocheranno senza pubblico il turno infrasettimanale contro il Fossano, programmato per mercoledì 16 febbraio.