Nuoto: ottimi risultati per la Rari Nantes Imperia alla III Prova Regionale. Parla coach Davide Dreossi

La squadra di Nuoto, allenata da Davide Dreossi, è tornata in acqua nello scorso week-end per la III Regionale Ligure in vasca corta. Nelle gare, tenutesi sabato 5 e domenica 6 febbraio alla piscina Sciorba di Genova, si sono distinti alcuni atleti giallorossi che hanno ottenuto il Personal Best.

Si tratta di: Sofia El Baraka, nei 50 Delfino e 50 Rana; Martina Acquarone, nei 100 Stile Libero; Benedetta Di Marco, nei 100 Stile Libero e nei 200 e 400 Misti; Mirko Scaramuccia, nei 50 Stile Libero.

Al termine della due giorni in vasca, ha parlato coach Dreossi:" Sono abbastanza soddisfatto perchè arriviamo da un mese travagliato e non sempre siamo riusciti ad allenarci con continuità. La preparazione è suddivisi a seconda degli obiettivi dei ragazzi: dalle finali assolute Regionali, tra due settimane, a quelle di Categoria fino alle finali Nazionali assolute tra un mese che riguarderanno Lorenzo Giordano." "