Calcio: super-Cassata firma il 2-0 dell'Imperia sul Casale. I neroazzurri tornano alla vittoria casalinga dopo oltre tre mesi

IMPERIA – CASALE 2-0 (49’ , 71’ Cassata)

IMPERIA – Caruso; Fazio, Mara, Petti; Coppola, Giglio cap., Montanari (96' Castaldo), Deiana; Canovi (96' Carletti); Cassata, Cappelluzzo. All.: Soda

CASALE – Paloschi; D’Ancora,Casella, Silvestri, Mullici; Onischenko (72’ Giacchino), Malaury, Continella; Amayah (72’ Rossini), Gatto, Forte. All.: Modica

Ammoniti: Mullici (Ca.), Caruso (I)

Recupero: 2’ nel primo tempo e 7' nel secondo

L’Imperia batte 2-0 il Casale e ritrova una vittoria fondamentale che, in casa, mancava dal 31 ottobre. Grazie alla doppietta firmata da Cassata, i neroazzurri salgono a quota 20 in classifica e rimescolano le posizioni in zona play-out. Al di là del risultato, l’aspetto più convincente è lo spirito battagliero mostrato da Giglio e compagni che fanno ben sperare per la lotta-salvezza e strappano applausi al pubblico. L’ ‘era Soda’ comincia con 4 punti in 2 partite.

Inizio del tutto imprevedibile al ‘Ciccione’. Tra i pali della porta neroazzurra c’è Simone Caruso, dato inizialmente per partente, che sostituisce l’infortunato Bova; davanti Cassata sostituisce Rosati, rispetto alla formazione di domenica.

L’avvio, dal minuto 34, avviene con una rimessa laterale a favore del Casale, momento in cui si era interrotta la partita dell’ 8 dicembre.

Negli undici minuti più recupero del primo tempo, succede poco o nulla con le squadre che pensano maggiormente a studiarsi. Va segnalato soltanto un brutto colpo al ginocchio di Montanari che limita i movimenti del giocatore.

Nella ripresa l’Imperia parte sfrontata. E dopo quattro minuti, una pennellata di Petti pesca Cassata che, appena dentro l’area, insacca con un delizioso pallonetto d’esterno. Eurogol e vantaggio neroazzurro che fa esplodere i 200 presenti al ‘Ciccione’.

Accanto a lui Cappelluzzo fa tanto lavoro sporco proponendo spizzate e lanciandosi, un paio di volte, lungo l’out mancino.

La prima occasione per i nerostellati arriva al minuto 68 con Forte che però spedisce il pallone alto con una girata di testa. Poco dopo, l’Imperia raddoppia: Canovi imbuca per Cassata, che scatta sul filo del fuorigioco, e a tu per tu infila nella porta di Paloschi. Il classe 2002 raggiunge e sorpassa capitan Giglio in cima alla classifica marcatori, ora a quota 5 gol. Sono veementi le proteste casalesi ma Casella sembra tenere in gioco l’attaccante.

A dieci dalla fine, l’Imperia sfiora il tris: Coppola fa partire una sventola dal limite dell’area che si infrange sul palo. Il Casale fa poco per impensierire la banda di Soda: un paio di colpi di testa di Gatto non creano grosse apprensioni a Caruso.

E’ una Imperia diversa soprattutto sul piano caratteriale. Capitan Giglio è autore di una prova mostruosa in mezzo al campo: calamita ogni pallone e trascina i compagni nella battaglia agonistica. Con due reti, Lorenzo Cassata si prende chiaramente la palma di MVP ma è tutta la squadra a mostrare quella grinta mancata per larghi tratti della stagione. Oltre ai tre punti, il premio più bello per il gruppo sono gli applausi ritrovati del pubblico.