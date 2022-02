Sanremo esplode sui social nella settimana del Festival con 200 mila interazioni e 1,2 milioni di persone raggiunte, Faraldi: “Grande lavoro frutto di un progetto che parte da lontano” (Video)

I dati parlano da soli: 200 mila interazioni sui contenuti dei canali social, 1.2 milioni di persone raggiunte, più di 200 mila visualizzazioni dei contenuti video pubblicati e una crescita complessiva del 300% in sette giorni.

L’investimento del Comune di Sanremo sulla promozione web sta dando i propri sperati frutti, la collaborazione con l’agenzia locale ‘Rebel Digital’ fa volare l’immagine della città in tutto il mondo sfruttando l’onda di Instagram e Facebook.

La settimana del Festival è da sempre il banco di prova per ogni strategia comunicativa e quella del Comune per l’edizione numero 72 ha fatto centro. Complici giornate primaverili e una città tornata a vivere l’evento dopo il silenzio del 2021, il tema ‘Festival’ è stato vissuto a pieno dal mondo social con il pieno coinvolgimento dell’account ‘@sanremocittadellamusica_’.

Impossibile non citare momenti che la città non viveva da decenni come l'assedio all'hotel nel quale alloggiavano Mahmood e Blanco che, tra l'altro, si sono concessi ai fan anche con un concerto improvvisato dalla scala dell'albergo.

Ovvia e comprensibile la soddisfazione dell’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi.