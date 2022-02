Sanremo: a San Valentino il 'Buca Cena' si fa in tre: a tavola il nuovo menu à la carte e il degustazione al prezzo speciale di 40€

Per San Valentino il Ristorante Buca Cena si fa in tre. Tre giorni dedicati all'amore, a pranzo e a cena. Sabato, domenica e lunedì prossimi per servire l'amore, in tutte le sue forme, a partire dall'amore per la buona cucina.

In occasione della festa degli innamorati, il ristorante del Circolo golf degli Ulivi è aperto a pranzo e a cena, con il nuovo menu à la carte appena inaugurato dagli chef Davide Bisato e Andrea Scarella e con il menu degustazione al prezzo speciale di 40 € (vino incluso).

La frase simbolo di questo San Valentino è "Amore è spazio e tempo misurati dal cuore" (Marcel Proust) perché al Buca Cena c'è tutto lo spazio che serve per assaporare il meglio della cucina locale stagionale con chi si desidera. E soprattutto c'è tutto il tempo necessario per dedicarsi alle persone che si amano, grazie a un evento che celebra San Valentino in tre giornate, dando la possibilità di scegliere i piatti del menu sia a pranzo che a cena.

San Valentino al Ristorante Buca Cena a Sanremo è solo su prenotazione al numero +39 0184 557 442.