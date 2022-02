Imperia: sabato appuntamento letterario in biblioteca con il premio Strega Albinati, l'assessore Roggero: "Occasione culturale di assoluta qualità e pregio"

Appuntamento letterario a Imperia con Edoardo Albinati, scrittore e giornalista, vincitore del Premio Strega 2016. L’evento si svolgerà sabato 12 febbraio, alle ore 17.30, presso la Sala Convegni della Biblioteca Civica. L’evento, organizzato con la collaborazione della professoressa Francesca Rotta Gentile, vedrà la presenza del giornalista imperiese Stefano Delfino in veste di moderatore.

“Siamo davvero orgogliosi di poter ospitare a Imperia un grande scrittore come Edoardo Albinati, il quale, tra l'altro, ha origini imperiesi da parte di madre. Lo ringrazio per aver accettato l'invito a prendere parte all'incontro letterario che avremo in Biblioteca, che sarà un' che va oltre i confini e la dimensione locale. I ringraziamenti sono estesi a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo appuntamento, a partire dalla professoressa Rotta Gentile”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.

L’incontro è accesso gratuito, previa prenotazione presso la Biblioteca fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario è necessario essere in possesso di green pass rafforzato. L’evento è riconosciuto come formazione docenti per ogni ordine e grado sulla piattaforma Sofia (Id: 69731).