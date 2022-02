Covid, in provincia di Imperia oggi 289 nuovi casi positivi. 14 le vittime in tutta la Liguria

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 2.223.477 (+4.018)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.329.185 (+14.090)

Totale casi positivi (compresi guariti e deceduti): 32.619 (+1.963)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 31.913 (-1.848)

Casi per provincia di residenza

Imperia 4.358 (-235)

Savona 5.587 (-323)

Genova 16.211 (-996)

La Spezia 4.023 (-652)

Residenti fuori regione o estero 638 (-30)

Altro o in fase di verifica 1.096 (-79)

Totale 31.913 (-1.848)

Ospedalizzati: 696 (-17); 32 (+1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 111 (=); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 125 (-5); 8 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 105 (-10); 3 (=) in terapia intensiva

Galliera - 121 (+1); 6 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 7 (=); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 122 (+2); 7 (+2) in terapia intensiva

Asl 4 - 39 (=); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 66 (-6); 3 (+1) in terapia intensiva

* 24 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 31.205 (-1.836)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 284.729 (+3.797)

Deceduti: 4.977 (+14);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 789 (-24)

Asl 2 - 846 (-326)

Asl 3 - 3.580 (-187)

Asl 4 - 1.619 (+20)

Asl 5 - 811 (-165)

Totale - 7.645 (-684)

Dati vaccini 9/2/2022 - ore 13

Consegnati: 3.248.709

Somministrati: 3.308.113