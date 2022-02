CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 9 febbraio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL LUPO E IL LEONE – ore 16.15 - 19.00 - di Gilles de Maistre - con Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick, Derek Johnson, Rhys Slack – Avventura/Family - " Un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone dispersi nelle foreste Canadesi, sono salvati da una ragazza. L'amicizia che nasce tra loro tre cambierà per sempre le loro vite…”

Voto della critica: **

- SPIDER-MAN - NO WAY HOME – ore 21.00 – di Jon Watts - con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina - Azione - "Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO – ore 15.45 - 17.00 - di Gianluca Leuzzi - con Luigi Calagna, Sofia Scalia, Michele Savoia, Antonella Carone, Pierpaolo Zizzi - Commedia - "É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All'evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane... persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie…”

Voto della critica: **

- LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHTMARE ALLEY – ore 18.15 – 21.00 - di Guillermo Del Toro - con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins – Azione/Drammatico - "Stanton Carlisle è un abile truffatore vagabondo che riesce a diventare un affascinante intrattenitore e manipolatore, abile al tal punto di riuscire a convincersi di poter sfidare il fato e vincere. La storia ha inizio in un luna park itinerante, un luogo di terrore e meraviglie per poi sposarsi nelle sale della ricchezza e del potere, dove albergano la seduzione e il tradimento. Mentre Stanton è imbrigliato nella sua delirante ascesa, la storia ci racconta il sogno americano che perde il suo lustro e va alla deriva…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it