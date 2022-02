Il presidente Toti accoglie il premier Draghi a Genova: “Visita che ci riempie di orgoglio” (Diretta)

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme al prefetto Renato Franceschelli, al Sindaco di Genova Marco Bucci, al presidente dell’Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, al Comandante della Direzione marittima di Genova Sergio Liardo , ha accolto a Genova il Presidente del Consiglio Mario Draghi, atterrato all’Aeroporto Cristoforo Colombo.

“Benvenuto in Liguria – afferma il governatore – e la sua visita ci riempie di orgoglio. E’ una giornata bella e importante per questa città e per tutta la Liguria, un segnale forte di attenzione per questo territorio che oggi, dopo due anni molto difficili, è pronto ad affrontare con determinazione le sfide future per sostenere la crescita e lo sviluppo”.

Il Presidente del Consiglio insieme alle autorità presenti si è quindi salito a bordo di una Motovedetta della Capitaneria di Porto per effettuare una visita dello scalo anche in vista della realizzazione della nuova diga foranea.

