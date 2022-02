Ventimiglia: migranti e centro di accoglienza da realizzare, il pensiero del nostro lettore Francesco

Un nostro lettore di Ventimiglia, Francesco, ci ha scritto per segnalare i noti problemi di sicurezza nella città di confine:

“Per uno come me che ha bazzicato Rio per 20 anni, le notti di Ventimiglia sono rose e fiori, Qui almeno si spara poco. Tuttavia, per i nostri parametri di vita di oggi, questo è inaccettabile perché se una famiglia vuole farsi due passi alla sera in tranquillità, non deve temere per la propria vita. Un commerciante non deve avere il patema d'animo che gli spacchino la vetrina e gli rubino gli oggetti in mostra o l'orologio o che gli tocchino la moglie o i figli. A mio avviso tutto questo ha una ragione ben precisa: mancanza di presenza coordinata delle forze dell'ordine e soprattutto delle risorse sufficienti e mirate. E’ vero che siamo inondati da migranti, di cui molti (ma non tutti) sono di dubbia reputazione e non vanno per il sottile, ma anche noi abbiamo le nostre colpe (e tante), occorre solo vedere le cose da un angolo diverso. Manchiamo di un centro di raccolta ed educazione e supporto ai migranti, ma per questo occorrerebbe tirare le orecchie a Roma e ai nostri politici regionali. Solo chi ha vissuto con un piede fuori dal proprio paese per anni può capire e indicare la via di uscita ai problemi migratori. Non avendo un centro di raccolta propriamente organizzato dove ospitare quei disperati che arrivano dall'Africa o dal Medio Oriente in condizioni inimmaginabili e (di cui ci dovremo vergognare) dopo aver subito ogni tipo di abuso e meschinità fisica e morale, che almeno trovino conforto e un posto dove stare. Occorre ed è doveroso creare una struttura capace di fornire una assistenza basica ma efficace a questa povera gente, che non sia limitata ad un piatto di pasta magari scaduta o di minestra acquosa. Ricordiamoci che un gran numero di loro ha un titolo di studio ben piu alto di molti dei nostri e quindi vanno rispettati per quello che sono. Serve un ‘telefono amico’ con contratto a costo ridotto, linee internet, una sala tv e copertura notturna. Bisogna anche sostenerli nelle loro necessità burocratiche, aiutandoli così ad integrarsi meglio e alla fin fine aiutando noi stessi. In passato a Ventimiglia abbiamo avuto a Roverino un centro dove i migranti. Erano i tempi di Don Rito Alvarez che ci manca tanto. I migranti continuano ad arrivare, si sparpagliano dovunque per le strade, si accampano nei giardini, urinano e defecano nei portoni. Occorre fare attenzione sul futuro di questa gente, altrimenti ce li troviamo a spacciare e sarà colpa nostra!”