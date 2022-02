Achille Lauro si 'autobattezza' sul palco del Festival: il pensiero di un nostro lettore da Seborga

Un nostro lettore Diego Beltrutti di San Biagio, residente a Seborga, ci ha scritto per dire la sua sulla vicenda Achille Lauro al Festival di Sanremo:

“Il dott. Andrea Monda, direttore de l'Osservatore Romano, nella rubrica 'Lettere dal Direttore' è intervenuto sul cosiddetto 'autobattesimo' messo in scena dall'artista Achille Lauro nella serata inaugurale del 72° Festival di Sanremo. ‘Niente di nuovo. Non c'è stato nella storia un messaggio più trasgressivo di quello del Vangelo’ dice il Direttore. Ritengo che Monda abbia ragione. Basti ricordare ad esempio Matteo 10:35: ‘perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera’ per comprendere quanto sia trasgressivo il Vangelo. Ma non ci si può allargare troppo. La ‘trasgressione’ del Vangelo non è vanità, non è volta a fare spettacolo o ad aumentare l'audience televisiva. Essa si rifà alla ribellione necessaria, insita in un progetto di conversione. La recita del Padre Nostro, in ginocchio, di un grande artista rock come David Bowie, episodio citato dal direttore Mondo, che cosa ha voluto dire? Che il cantante aveva deciso di smettere l'assunzione di droghe, smettere comportamenti sessuali fluidi? È stata, forse, l'esteriorizzazione di un percorso di conversione? Se sì, bene. Diversamente, il passaggio dalla trasgressione che ci ha insegnato il Vangelo alla blasfemia è breve. Allora bene ha fatto Mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia e Sanremo a intervenire sul Festival di Sanremo. Di questo suo intervento, una cosa ci ha stupiti: sentire soltanto il suo grido accorato in cotanto silenzio. Ma non preoccupiamoci: nella Chiesa, coloro che hanno lasciato segni sono quelli che hanno gridato nel deserto, che hanno urlato nel silenzio”.