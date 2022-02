Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 9 a domenica 13 febbraio 2022, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO

SANREMO

10.00. ‘Io Creo’: mostra monografica su Alfredo Rapetti Mogol a cura di Stemax Eventi. Galleria Palla Blu di via Matteotti 7, fino al 20 febbraio, info 389 9906587



FRANCIA

MENTON



9.00. Per l’evento ‘Vivi la Dolce Vita’, esposizione di Fiat 500 appartenenti ai soci del Club Fiat 500 Monte-Carlo (modelli sempre diversi) + una ventina di Vespa d'epoca. Spazio antistante il Casinò Barriere, fino al 12 febbraio (più info)

MONACO

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

20.00. Per la Serie Grande Stagione, recital con Markus Hinterhäuser, pianoforte e Matthias Goerne, baritono. In programma: Franz Schubert. Auditorium Rainier III (più info)



20.30. ‘Plaidoiries’ (‘Arringhe’) di Matthieu Aron: spettacolo teatrale con Richard Berry. Théâtre Princesse Grace (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO

SANREMO

10.00. ‘Io Creo’: mostra monografica su Alfredo Rapetti Mogol a cura di Stemax Eventi. Galleria Palla Blu di via Matteotti 7, fino al 20 febbraio, info 389 9906587

17.30. Per il Festival di Musica Barocca, concerto de ‘I Traetta e l’insegnante Piccinni con direttore Clemente Vito, solista Luisa Sello (flauto). Chiesa Luterana di Corso Garibaldi, ingresso gratuito (più info)



VENTIMIGLIA



9.00. Cerimonia in ricordo di Giovanni Palatucci nell’anniversario della sua morte avvenuta nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau con la partecipazione del Prefetto della Provincia di Imperia, del Questore di Imperia, del Sindaco di Ventimiglia e dell'Anps di Ventimiglia. Parte esterna della Scuola media Biancheri



BORDIGHERA



15.30. Lezione di Andrea Eremita (Archeonervia) corredata dalla proiezione di oltre cento reperti archeologici pre e protostorici scoperti durante la campagna ricerche 2020 – 2021. Sede dell'Unitre



FRANCIA

MENTON



9.00. Per l’evento ‘Vivi la Dolce Vita’, esposizione di Fiat 500 appartenenti ai soci del Club Fiat 500 Monte-Carlo (modelli sempre diversi) + una ventina di Vespa d'epoca. Spazio antistante il Casinò Barriere, fino al 12 febbraio (più info)

MONACO

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30, dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

13.00-18.00. ‘Rendez-Vous’: salone 2022 presentato dal Comitato Nazionale Monegasco per le Arti Plastiche all'U.N.E.S.CO. sotto l'Alto Patronato di Sua Altezza il Principe Alberto II. Quai Antoine 1er 4, Port Hercule de Monaco, fino al 18 febbraio (più info)





VENERDI’ 11 FEBBRAIO

SANREMO

10.00. ‘Io Creo’: mostra monografica su Alfredo Rapetti Mogol a cura di Stemax Eventi. Galleria Palla Blu di via Matteotti 7, fino al 20 febbraio, info 389 9906587

12.30. Dragon Winter Series (competizione velica): partenza regata. Specchio acqueo antistante la città, fino al 13 febbraio (più info)

IMPERIA



18.00-20.00. Per il ciclo formativo sulla storia dell’arte a cura di Formae Lucis: conferenza sul tema ‘Allegoria e geometria: dalla mistica medievale alle chiese moderne. Temi di architettura sacra’. Oratorio di san Sebastiano di Via Agnesi (più info)

DIANO MARINA



15.00. ‘Giochiamo con la storia’: attraverso i giochi dell'infanzia dell'epoca romana, i giovani del nuovo millennio scoprono come trascorrevano il tempo libero i loro coetanei di duemila anni fa, imparando anche la logica e la matematica (evento riservato alle scuole). Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621



FRANCIA

MENTON



9.00. Per l’evento ‘Vivi la Dolce Vita’, esposizione di Fiat 500 appartenenti ai soci del Club Fiat 500 Monte-Carlo (modelli sempre diversi) + una ventina di Vespa d'epoca. Spazio antistante il Casinò Barriere, fino al 12 febbraio (più info)



MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

13.00-18.00. ‘Rendez-Vous’: salone 2022 presentato dal Comitato Nazionale Monegasco per le Arti Plastiche all'U.N.E.S.CO. sotto l'Alto Patronato di Sua Altezza il Principe Alberto II. Quai Antoine 1er 4, Port Hercule de Monaco, fino al 18 febbraio (più info)

NICE



18.30. Cerimonia di apertura del Carnevale di Nizza: sfilata di Re, Regina, Carnevale, carri con fiori, Araldo del carnevale dei quartieri della città, sbandieratori, compagnie musicali, ballerini. place Masséna (il programma a questo link)

20.00. The Australian Pink Floyd Show. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)



SABATO 12 FEBBRAIO



SANREMO

10.00. ‘Io Creo’: mostra monografica su Alfredo Rapetti Mogol a cura di Stemax Eventi. Galleria Palla Blu di via Matteotti 7, fino al 20 febbraio, info 389 9906587

12.30. Dragon Winter Series (competizione velica): partenza regata. Specchio acqueo antistante la città, fino al 13 febbraio (più info)

IMPERIA



21.00. Concerto della Open orchestra diretta da Marco Reghezza con musiche diBach, Mozart, Vivaldi, Prokofiev, Bartok, Mussorsky (10 euro, minori fina a 5 euro). Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. ‘Aspettando San Valentino 2022’: ingresso speciale per le coppie e visite guidate al MAR di Ventimiglia ‘Due cuori in un biglietto’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41 (h 9/12.30-15/17), info 0184 351181

BORDIGHERA

17.00. Premiazione della 28esima edizione del concorso di Poesia ‘Ossi di Seppia’. Villa Boselli ad Arma (più info)

DIANO MARINA



15.00. ‘Giochiamo con la storia’: attraverso i giochi dell'infanzia dell'epoca romana, i giovani del nuovo millennio scoprono come trascorrevano il tempo libero i loro coetanei di duemila anni fa, imparando anche la logica e la matematica. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00. 'Fiera promozionale del cioccolato' in occasione della Festa degli Innamorati. Piazza Garibaldi e piazza Pertini, fino al 14 febbraio

DIANO CASTELLO

21.00. (ANNULLATO) Per la Rassegna di teatro amatoriale, spettacolo dialettale dal titolo ‘Ina man de giancu’ messo in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Regia di Anna Blangetti. Teatro Concordia, ingresso a offerta, necessario green pass e mascherina, prenotazioni al 328 3043741 (più info)



FRANCIA

MENTON



9.00. Per l’evento ‘Vivi la Dolce Vita’, esposizione di Fiat 500 appartenenti ai soci del Club Fiat 500 Monte-Carlo (modelli sempre diversi) + una ventina di Vespa d'epoca. Spazio antistante il Casinò Barriere (più info)

14.30. 88ª Fête du Citron: inaugurazione Mostra con i Motivi di Agrumi. Jardins Biovès (più info)



MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

13.00-18.00. ‘Rendez-Vous’: salone 2022 presentato dal Comitato Nazionale Monegasco per le Arti Plastiche all'U.N.E.S.CO. sotto l'Alto Patronato di Sua Altezza il Principe Alberto II. Quai Antoine 1er 4, Port Hercule de Monaco, fino al 18 febbraio (più info)



NICE

20.30. Inaugurazione del Carnevale di Nizza con sfilata dei carri fioriti e illuminati. Piazza Massena (il programma a questo link)





DOMENICA 13 FEBBRAIO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, ciaposlata da Monesi di Triora ai Tre Pini accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347 6006939 (più info)

10.00. ‘Io Creo’: mostra monografica su Alfredo Rapetti Mogol a cura di Stemax Eventi. Galleria Palla Blu di via Matteotti 7, fino al 20 febbraio, info 389 9906587

12.30. Dragon Winter Series (competizione velica): partenza regata + premiazione al termine. Specchio acqueo antistante la città (più info)

IMPERIA



11.00. Per ‘Imperia incontra’, lectio magistralis di Fausto Bertinotti dal titolo ‘Le Città per la rinascita della Democrazia. Partecipazione, comunità e solidarietà sociale’. Sala consigliare del Palazzo Comunale, partecipazione libera

21.00. Spettacolo teatrale ‘Terremoto sui tacchi’ con Giorgia Brusco ed Eugenio Ripepi (10 euro, minori fina a 5 euro). Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



VENTIMIGLIA



10.00-13.00. ‘Aspettando San Valentino 2022’: ingresso speciale per le coppie e visite guidate al MAR di Ventimiglia ‘Due cuori in un biglietto’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, ciaposlata da Monesi di Triora ai Tre Pini accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347 6006939 (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00. 'Fiera promozionale del cioccolato' in occasione della Festa degli Innamorati. Piazza Garibaldi e piazza Pertini, fino al 14 febbraio

MONTALTO





10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



FRANCIA

MENTON



14.30. 88ª Fête du Citron: sfilata dei carri addobbati con gli agrumi. Promenade du Soleil (più info)

MONACO

8.30. ‘Monaco Run 2022’: percorso di Trail cittadino di 5 km + City trail + walk 5 km + 1000m. Arrivo e partenza da Port Hercule (più info)

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)



13.00-18.00. ‘Rendez-Vous’: salone 2022 presentato dal Comitato Nazionale Monegasco per le Arti Plastiche all'U.N.E.S.CO. sotto l'Alto Patronato di Sua Altezza il Principe Alberto II. Quai Antoine 1er 4, Port Hercule de Monaco, fino al 18 febbraio (più info)

NICE

14.30. Corso Carnevalesco con la Battaglia dei fiori. Piazza Massena e vie limitrofe (il programma a questo link)





