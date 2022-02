Camporosso: ottimo esordio per gli atleti della FitnessLab al Total Kombat WFC a Cologno Monzese

Gara tutta in ‘oro’ per i due debuttanti della ‘Kick light FitnessLab’ di Camporosso, che hanno combattuto all'importante evento ‘Total Kombat’, organizzato dalla ‘World Fighters Corporation’ a Cologno Monzese, sotto la guida dell'allenatore Daniele Celi, ex agonista del Maestro Fabio Foti, che ha preso in mano la guida del settore giovanile della squadra.

Preparatori ed atleti non hanno mai smesso di allenarsi, nonostante le difficoltà dettate dal Covid, e continuano a farlo in vista degli interegionali che si terranno a Genova a Marzo, organizzato da FederKombat. I corsi di Kick Boxing si tengono alla Fitness Lab di Camporosso, tutti i lunedì e giovedì dalle 20 alle 21.30.