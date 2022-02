Calcio: domani la prosecuzione dal 34' di Imperia-Casale al 'Ciccione'. I convocati di mister Antonio Soda

Imperia di nuovo in campo, domani alle ore 15:00 al ‘Ciccione’ ma questa volta la partita durerà soltanto 56 minuti più recupero. I neroazzurri , per la sfida contro il Casale, riprenderanno dal 34’ quando il triplice fischio dell’arbitro chiuse la contesa per impraticabilità del campo.

Sarà la seconda presenza in panchina per Mister Antonio Soda che dovrà fare a meno di tanti giocatori, dato che saranno utilizzabili soltanto gli atleti tesserati alla prima data del match (8 dicembre 2021). Per vedere la partita allo stadio, oltre al possesso del GreenPass rinforzato e alla mascherina FFP2, varranno i biglietti già acquistati per la sfida dell’ 8 dicembre mentre, per chi li volesse comprare per la prima volta, il costo rimarrà 10 Euro in tribuna e 5 per i posti in gradinata.

Dato il regolamento, la formazione titolare dovrebbe rispecchiare, per la maggior parte dei nomi, quella vista domenica contro il Chieri. Non recupera Losasso mentre tornano a disposizione Castaldo (smaltita la contrattura), Carletti e Cassata (dalla squalifica). Non figura tra i convocati nemmeno il portiere Caruso che, dopo l’arrivo di Cefariello, appare sempre più lontano dal ‘Ciccione’. Al suo posto Daniele Miraglia.

Ecco i 21 convocati per Imperia-Casale:

Bova, Canovi, Cappelluzzo, Carletti, Cassata, Castaldo, Coppola, Deiana, Fatnassi, Fazio, Foti, Giglio, Morchio, Mara, Minasso, Montanari, Petti, Panaino, Ardissone, Miraglia.

Il Casale è rimasto attardato in classifica per via delle tante partite non disputate ma annovera una rosa di primo piano. Rispetto a dicembre, ha recuperato il forte ed esperto Martin Malaury; squadra guidata da mister Modica che, in carriera, è stato il vice di Zdenek Zeman e come il boemo ama il gioco votato all'attacco.