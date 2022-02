Ventimiglia: passa in Consiglio la revoca della gestione parcheggi e in maggioranza torna la spaccatura

Consiglio comunale che consegna una nuova spaccatura politica, nella maggioranza di Ventimiglia. I fatti partono dall’affidamento della gestione dei parcheggi alla società siciliana ‘Automobil Club Servizi’. Dopo la delibera di Giunta, infatti, l’opposizione ha chiesto la sua revoca e, dopo la discussione in un primo Consiglio, si è tornati in discussione ieri.

Al termine della riunione, in sede di votazione, il gruppo civico del Sindaco e ‘Cambiamo’ sono usciti dall’aula mentre la Lega si è astenuta. L’opposizione ha votato a favore e, quindi, la revoca è passata ma ora rimane da capire come procederà la pratica visto che l’aggiudicazione è stata fatta.

Il Sindaco Gaetano Scullino ha lasciato l'assise dichiarando che il segretario generale ha considerato la delibera totalmente illegittima e che quindi non doveva essere votata, andando contro il parere dei tecnici e degli avvocati che erano stati consultati.

I consiglieri di minoranza, naturalmente favorevoli alla votazione sono stati Gabriele Sismondini, Alberto Ballestra, Enrico Ioculano, Federica Leuzzi e Domenico De Leo, mentre si sono astenuti quelli del gruppo di maggiornza, Isnardi di Fdi e i componenti della Lega, Massimo Giordanengo, Marcello Bevilacqua, Andrea Spinosi, Roberto Nazzari.

Sostanzialmente la Lega si è astenuta tutta e in un certo senso tutta la maggioranza, sebbene in maniera differente. Il Presidente Spinosi ha chiarito la sua stima e fiducia nei confronti del segretario generale ed ha dichiarato che la votazione non è da considerarsi illegittima.

Dall'opposizione confermano: “Abbiamo semplicemente richiesto la discussione in consiglio comunale, luogo deputato in cui c'è stata una votazione. Nessun atto amministrativo pensante si è consumato ma una ‘crisi politica’ dopo l'intervento del primo cittadino. Quello che ci ha sorpreso è stato proprio l'intervento del Sindaco”.

Ora la palla ripassa all’Amministrazione che dovrà decidere in merito alla gara e se riportare tutto il Consiglio Comunale. Si attendono sviluppi.