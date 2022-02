Ventimiglia: avvicendamento previsto in Consiglio comunale, Alberto Ballestra lascia a Valeria Grani

Dimissioni di Alberto Ballestra e ingresso di Valeria Grani, ieri sera in Consiglio comunale a Ventimiglia. Nessun ‘caso’ all’interno del gruppo consiliare ‘Ventimiglia in movimento’ ma semplicemente la promessa di Ballestra che, alle elezioni del 2019 ottenne gli stessi voti (157) della collega Valeria Grani.

Due anni e mezzo fa aveva evidenziato che avrebbe seguito la metà della legislatura per poi lasciare spazio alla collega che aveva ottenuto le stesse preferenze. Valeria Grani è figlia di Andrea, molto noto per essere stato un grande sostenitore della banda cittadina.

"Ringraziamo il consigliere Alberto Ballestra - sottolinea il circolo Pd ventimigliese -che ieri sera ha concluso la propria esperienza in consiglio comunale per lasciare spazio a Valeria Grani, che aveva ottenuto lo stesso numero di preferenze nel 2019. Persona sempre disponibile e affidabile, lo ringraziamo per aver sostenuto Enrico Ioculano alle elezioni amministrative, condividendone i progetti, per l'attività svolta al nostro fianco in questi due anni e mezzo e per l' impegno profuso a favore della cittadinanza, soprattutto nella difficile situazione causata dal Covid. Rispettiamo la sua scelta di profonda etica politica e ci auguriamo di continuare una fattiva collaborazione per il bene della città. Con sincera stima".