Sanremo si gode l’onda lunga di un Festival indimenticabile, Faraldi: “Città piena e viva come ai bei tempi, abbiamo già progetti per l’anno prossimo” (Video)

L'assessore Faraldi sul palco dell'Ariston per la premiazione del 72° Festival

È quasi difficile continuare a commentare la settimana del 72° Festival di Sanremo senza rischiare di ripetersi. Un successo sotto ogni punto di vista: alberghi e negozi pieni, ristoranti che hanno servito clienti sino alla notte della finalissima per uno scenario che non si vedeva dal pre pandemia. La paura di un altro Festival ‘silenziato’ è stata spazzata via nel giro di poche ore.

Dalle parole dell’assessore Giuseppe Faraldi emergono l’orgoglio e la soddisfazione per una Sanremo tornata protagonista anche al di fuori del teatro Ariston. E non mancano le progettualità per il Festival 2023 che, se le previsioni saranno rispettate, sarà ancor più libero di quello appena concluso.

L’intervista all’assessore Giuseppe Faraldi