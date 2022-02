"Imperia Incontra", doppio appuntamento a Palazzo Civico con Fausto Bertinotti e Louis Godart

Si intitola “Imperia Incontra” la nuova rassegna ideata dall’Amministrazione Comunale per aprire maggiormente le porte di Palazzo Civico ai cittadini con appuntamenti culturali. I primi in programma vedranno la presenza di due grandi uomini delle Istituzioni: Fausto Bertinotti, Presidente della Camera dei Deputati nella XV Legislatura, e Louis Godart, già Consigliere per il Patrimonio Artistico della Presidenza della Repubblica. Gli incontri, ad accesso gratuito, si terranno all’interno della Sala Consiliare.

Il primo appuntamento è in programma domenica 13 febbraio, alle ore 11.00. Il presidente Bertinotti terrà una lectio magistralis dal titolo “Le Città per la rinascita della Democrazia. Partecipazione, comunità e solidarietà sociale”. Il secondo, dal titolo “Noi siamo la bellezza che ci circonda. Come l'arte costruisce il senso di comunità”, vedrà la partecipazione straordinaria del prof. Godart e si svolgerà venerdì 4 marzo, alle ore 18.00.

“Proseguiamo un percorso, avviato in questi anni con successo, che ha visto il Palazzo Comunale aprirsi sempre più all’esterno, diventando un luogo per appuntamenti culturali e istituzionali di assoluto prestigio. Questo doppio evento con il presidente Bertinotti e il prof. Godart, che ringrazio per aver accolto con grande entusiasmo il mio invito, vuole inoltre essere uno stimolo a riflettere sul senso di appartenere a una comunità. Una tema fondamentale anche per la nostra Imperia, che si appresta a celebrare i cento anni dalla sua nascita e sta programmando con attenzione il proprio futuro”, commenta il sindaco Claudio Scajola.