Ozonoterapia: una terapia innovativa per il trattamento di diverse patologie ed in particolar modo per l'ernia del disco

L'ozonoterapia o più precisamente ossigeno-ozono terapia, è una terapia naturale e delicata, che utilizza una miscela gassosa di ossigeno e ozono nel trattamento naturale di molte patologie, agendo sui sistemi regolatori dell'organismo. Abbiamo incontrato la Dott.ssa Liliya Demchenko del Centro Medico Ossigeno Ozono Terapia Sanremo per saperne di più su questa rivoluzionaria terapia e sui campi di applicazione.

Cos'è l'ozono e perché viene utilizzato in campo medico?

“L'ozono è una forma arricchita di ossigeno (O3), di colore blu, con un odore e caratteristiche peculiari, prodotto naturalmente nella nostra atmosfera. Lo strato di ozono atmosferico ci protegge dalle radiazioni ultraviolette e contribuisce alla presenza della vita sulla terra.

L'ozono medicale viene prodotto da ossigeno puro, attraverso l'uso di un generatore di ozono per ottenere una miscela di ossigeno (minimo 95%) e ozono (massimo 5%). Il flusso di ossigeno passa attraverso una corrente elettrica, per produrre la miscela desiderata. Questa miscela viene somministrata immediatamente al paziente attraverso diverse vie: rettale, vaginale, insufflazione cutanea o attraverso l'ozonizzazione di un'opportuna quantità di sangue. L'ozono medicale ha proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, antivirali, antimicotiche, antiossidanti, ossigenanti per i tessuti e regola il metabolismo”.

Foto trattamento dell'artrosi.





Quali sono i diversi campi di applicazione?

“L'ozonoterapia cura in modo particolare malattie legate al dolore come artrosi, artriti, lombosciatalgie, ernia del disco, malattie infiammatorie e autoimmuni, fibromialgia, stanchezza cronica; malattie infettive come Herpes Simples, Shingles, sinusite, otite; malattie circolatorie e microcircolatorie, insufficienza venosa e arteriosa, ulcere degli arti inferiori e diabetiche e AMD. Inoltre è coadiuvante nella gestione del Covid 19 e malattia post Covid, fibrosi polmonare ed è molto efficace e compatibile anche con la terapia farmacologica. Questa terapia è efficace anche nel trattamento delle ulcere trofiche anche in grado avanzato e nei pazienti che per anni di percorso terapeutico tradizionale non sono riusciti risolvere questo problema, talvolta invalidante”.

Foto ulcera trofica: prima e dopo un mese di ozonoterapia.

In che modo è indicata anche per il trattamento dell'ernia del disco?

“In campo medico, uno degli usi più diffusi ed efficaci dell'ozonoterapia è il trattamento dell'ernia del disco, una delle principali cause di mal di schiena, lombosciatalgia e cervicobrachialgia. Per il trattamento dell'ernia del disco, l'ozonoterapia viene eseguita mediante infiltrazioni intramuscolari paravertebrali. Così il medico che la esegue produce l'ozono con la macchina, lo “raccoglie”, riempie una siringa e lo inietta. Le iniezioni di ozono non vengono eseguite direttamente sulla colonna vertebrale, ma nei muscoli che supportano la colonna vertebrale vicino all'ernia del disco. In effetti l'ozonoterapia riduce l'infiammazione e il dolore causati dall'ernia e in molti casi consente al paziente di riprendere le normali attività della vita quotidiana senza ricorrere all'intervento chirurgico”.

