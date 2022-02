Sanremo: oggi i funerali di Achille Pennellatore, il suo ultimo 'giro' a Portosole e l'omaggio dei diportisti (Foto e Video)

E’ passato per l’ultima volta dal ‘suo’ Portosole, Achille Pennellatore noto meteorologo sanremese che, per decenni ha fatto le previsioni del tempo per i naviganti, vista la sua passione per il mare e, appunto, per la meteorologia.

Scortato da una pattuglia della Polizia Municipale, il carro funebre è entrato al porto e, quindi, ha girato lungo tutta la darsena, per poi fermarsi qualche minuto davanti alla torretta dove ha lavorato negli ultimi anni della sua carriera. Gli yacht di Portosole, ai quali hanno fatto eco anche le imbarcazioni ormeggiate a porto vecchio, hanno suonato per diversi minuti al passaggio del feretro, in omaggio ad Achille.

Prima Achille, insieme agli altri ormeggiatori, faceva le sue previsioni tra gli uffici ora dismessi all’ingresso del porto e il cosiddetto ‘gabbiotto’ blu che si trovava in cima alla piccola Darsena dove oggi c’è la torretta. Le esequie sono poi state celebrate alla Madonna della Costa con la Messa officiata dal Vescovo Mons. Suetta. Presente anche il Sindaco Alberto Biancheri.

Achille aveva 67 anni ed era malato da tempo. Nel fine settimana si era aggravato e, dopo un breve ricovero in ospedale, non ce l’ha fatta. Achille lascia la moglie Marisa e i figli Diego e Giada. A loro va la nostra vicinanza e un abbraccio, personale e di tutta la redazione.