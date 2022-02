Sanremo: assistente capo della polizia penitenziaria si toglie la vita, Mastrulli "Serve attenzione e non solo parole"

Ieri un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria del carcere di Sanremo si è tolto la vita. L'uomo, un 50enne originario della Sicilia, si è suicidato nella sua abitazione. Al momento non si sconoscono le cause che hanno portato l'agente a compiere questo tragico gesto.

Sull'accaduto è subito intervenuta la Federazione Sindacale Cosp, attraverso Domenico Mastrulli che ha detto: "Serve una Commissione Nazionale d'inchiesta sul fenomeno suicidi tra le forze di polizia dello Stato Civile e Militari. Serve maggiore attenzione sul male di vivere delle divise. Fino ad oggi solo palliativi e poche certezze di vita. Le tristi e penose condizioni di lavoro e stress delle donne e degli uomini in divisa, merita maggiore attenzione e non solo parole d'occasione e fiori sulle tombe. In questo momento porgiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia dell'agente della Polizia Penitenziaria in forze al carcere di Sanremo".