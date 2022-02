Imperia, sit in in Tribunale dei no green pass, denunciato il premier Draghi: "Non gliene frega niente della nostra salute, vogliono solo controllarci" (foto)

Dopo l'iniziativa organizzata ieri pomeriggio dal movimento 'Italexit per l’Italia', che fa capo a Gianlugi Paragone, stamani una quindicina di membri del comitato 'no green pass' della provincia di Imperia, del gruppo '15 ottobre' e del 'Popolo della Famiglia' hanno depositato in Tribunale le proprie denunce contro il premier Mario Draghi.

"L'epidemia sta finendo, ha detto un'esponente, ma le restrizioni aumentano, evviva". "Mandiamoli a casa", gli fa eco un altro dimostrante.

"Siamo qua per protestare contro questa ingiustizia", dicono a gran voce in riferimento alle norme relative il green pass obbligatorio e l'obbligo vaccinale. "Ci stanno togliendo tutte le libertà, continuano, siamo scocciati. Tutto ciò è insopportabile. Non possiamo andare avanti così, ci vogliono togliere la gioia nel cuore. Adesso non esiste più ne morale nè niente".

"Queste persone, evidenziano, sono schiave del potere e non gli riconosciamo alcuna autorità. Siamo in dittatura e sarebbe bene ribellarci pacificamente. Siamo sempre più incazzati, siamo nati liberi e vogliamo restare liberi. Non possiamo accettare che rubino il futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti con una procedura che calpesta la Costituzione. I padri costituenti si rivolterebbero nella tomba vedendo quello che stanno facendo e dobbiamo ringraziare dal presidente della Repubblica al premier Draghi. Non gliene frega niente della nostra salute, vogliono solo controllarci".