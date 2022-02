Imperia, attacco dei no vax alla sede di Stampa e Secolo: manifesti con insulti ai giornalisti

“Il vero giornalismo è diffondere quello che qualcuno non vuole che si sappia, il resto è solo propaganda”: questa uno dei messaggi appesi sui muri e sul portone di ingresso degli uffici che ospitano le redazioni imperiesi del Secolo XIX e de La Stampa, in via Alfieri 10 a Imperia.

Secondo quanto ricostruito i volantini sarebbero stati affissi nella notte tra domenica e ieri e sono stati gli stessi giornalisti ad accorgersene ieri mattina prima di accedere a luogo di lavoro. I testi sono firmati da ‘Articolo 21’, un nome questo che richiama i dettami della libertà di opinione, espressione e anche della libertà di stampa.

Un nome che, però in questo contesto assume un significato provocatorio considerato che ai giornalisti vengono appellati quali ‘falsificatori di dati e manipolatori della verità’. Offese e insulti questi che ormai fanno parte dell'inutile ‘disco rotto’ appartenente all’ideologia ‘no vax’ che, anche nella nostra provincia, ha trovato adepti. La matrice ‘no vax’ infatti, visto che alcuni volantini riportano attacchi al premier Draghi e al Governo, appare chiara. Sul caso sta indagando la Polizia ed in particolare gli uomini della Digos.

La nostra redazione esprime solidarietà e vicinanza ai colleghi de La Stampa e Il Secolo XIX che, siamo certi, continueranno a svolgere il proprio lavoro con grande professionalità nell’esclusivo interesse del lettore.