Dolceacqua: auto fuori controllo finisce nel fiume, uno dei due occupanti fugge prima dell'arrivo dei soccorsi

Grave incidente stradale in serata a Dolceacqua. Un'auto è finita nel fiume all'altezza del ristorante Le Trote. Stando a una prima ricostruzione il mezzo arrivava da Isolabona quando il conducente ha perso il controllo uscendo di strada. A bordo del veicolo c'erano due persone ma una di loro è scappata via prima dell'arrivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine. Sulle sue tracce si sono messi i carabinieri. L’altro occupante è stato tratto in salvo dal personale dei vigili del fuoco e del 118.