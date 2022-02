Covid nel Principato di Monaco: 72 nuovi positivi e 69 persone guarite

Oggi, martedì 8 febbraio, nel Principato di Monaco sono stati individuati 72 nuovi casi positivi al Covid-19. Il bilancio sanitario si attesta quindi a 8880 persone colpite dal coronavirus dall'inizio della pandemia.



Questa sera, al Centro ospedaliero Principessa Grace sono 68 le persone assistite delle quali 1 in terapia intensiva. Sono 69 i guariti per un totale di 8548. Sono 175 le persone in sorveglianza attiva