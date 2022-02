Covid: in provincia di Imperia 439 nuovi casi, 3 morti all'ospedale di Sanremo

Sono 3.094 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 29.777 tamponi, di cui 5598 molecolari e 24179 test antigenici rapidi. Il dettaglio dei nuovi positivi: In provincia di Imperia i nuovi casi sono 439, a Savona 542, a Genova 1.698 e a La Spezia 403. Due invece, i casi riferiti a persone che non risiedono in Liguria. Diciannove sono i decessi registrati, dal 4 febbraio scorso a ieri, in Liguria. Tre i morti all’ospedale di Sanremo. In Asl 1 imperiese calano a 813 le persone in sorveglianza attiva.

Tamponi processati con test molecolare: 2.219.459 (+5.598)