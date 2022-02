Camionista ubriaco alla guida di un Tir sulla A10: bloccato dalla Polstrada, multa e stop al mezzo

La Polizia Stradale di Imperia ha fermato e sanzionato, il 5 febbraio scorso, un conducente di un mezzo pesante in stato di ebbrezza. L’allarme è scattato al Centro Operativo Autostradale di Genova, per un mezzo pesante di colore bianco che procedeva con una guida pericolosa sulla A10 all’altezza di Albissola, in direzione di Ventimiglia.

Una pattuglia della Polstrada di Imperia ha intercettato il mezzo pesante che, dopo avere urtato un veicolo in transito e le barriere di sicurezza lungo carreggiata autostradale, ha ripreso il viaggio in direzione Ventimiglia. Subito dopo l’area di servizio San Cristoforo nel Comune di Savona, con il supporto di una seconda pattuglia riuscita ad arrivare prontamente sul posto, dove è stato bloccato.

Il conducente, un autotrasportatore straniero diretto in Spagna, sottoposto a due prove etilometri che è stato trovato con un tasso alcolemico pari ad 1,38 g/l, quasi il triplo del limite massimo consentito. Aveva anche intrapreso il viaggio senza inserire la carta tachigrafica nell’apposito dispositivo ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per lui una multa e il fermo amministrativo del veicolo. L’intervento tempestivo degli equipaggi della Polizia Stradale ha consentito di evitare le conseguenze più gravi.