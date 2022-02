Imperia, modificati i lavori per il passaggio della ciclabile in borgo San Moro: rimane garantito l'accesso in via Trento con una passerella pedonale

Si è svolto questa mattina l’incontro tra Amministrazione Comunale, tecnici, Confcommercio, Confesercenti e una delegazione di commercianti per approfondire il progetto relativo ai lavori di realizzazione della pista ciclopedonale in Borgo San Moro. Presenti all’incontro il sindaco Claudio Scajola, con gli assessori Ester D’Agostino, Laura Gandolfo e Gianmarco Oneglio, e i tecnici incaricati della progettazione e della direzione lavori.

Nel corso della riunione sono state illustrate le modifiche che saranno apportate alla zona con l’esecuzione delle opere (punti di connessione tra via Trento e Viale Matteotti, più parcheggi e meglio distribuiti, una nuova viabilità collegata alla realizzazione della rotonda, aree verdi e punti di sosta).

Sono state presentate anche le modifiche al piano dei lavori per consentire una migliore convivenza tra il cantiere e la vita del borgo. Si procederà in tre step. La Fase 0 non prevederà modifiche alla viabilità perché riguarderà le attività che possono essere svolte interamente sul sedime ferroviario. La Fase 1 prevederà invece la chiusura dell’attuale sottopassaggio, ma verranno mantenuti tutti i parcheggi e verrà creato un apposito passaggio pedonale protetto. La Fase 2, conclusiva, comporterà invece una piccola riduzione dei parcheggi a disposizione.

“Ho riscontrato - commenta il sindaco Claudio Scajola - un clima di grande serenità e fiducia nell’operato dell’Amministrazione. Avevo assunto l’impegno di effettuare un sopralluogo nella zona e di convocare successivamente un incontro. Così ho fatto, presentando tutte le carte alle associazioni e ai commercianti, che hanno potuto osservare come il progetto cambierà in meglio la vita di tutta quell’area. Con l’ausilio dei tecnici abbiamo inoltre spiegato come riusciremo a ridurre l’impatto del cantiere sulla vita della zona. Credo che, insieme alla Fondura a Porto Maurizio, Borgo San Moro sarà l’area che beneficerà di più dalla realizzazione della pista ciclopedonale”.

"Ringraziamo il sindaco Claudio Scajola e l'Amministrazione comunale per le delucidazioni fornite e per l'impegno che ha dimostrato nei confronti di commercianti e Associazioni di categoria. Si sta lavorando in sinergia per dare importanti garanzie agli esercenti anche durante la fase di cantiere. Verrà infatti garantita la viabilità e l'accesso in via Trento. I lavori, suddivisi in tre fasi, permetteranno di mantenere anche i parcheggi nella via, fattore fondamentale per le attività commerciali. Il sottopasso verrà chiuso nella seconda fase, ma è stata confermata dall’amministrazione la realizzazione di una passerella pedonale che unirà via Matteotti a via Trento. Fattori, che nonostante i sacrifici, sono stati valutati positivamente in prospettiva di un cambiamento futuro che porterà alla valorizzazione di Borgo San Moro. Questo progetto a nostro giudizio renderà infatti la zona molto più vivibile e commercialmente attrattiva, in quanto verrà a crearsi un’ampia zona attraversata dalla pista ciclabile, a livello delle attività presenti in via Trento, oltre a un abbellimento generale con verde, aiuole e un nuovo arredo urbano", sottolinea il presidente di Confcommercio Imperia Marco Gorlero.

“Il progetto, a nostro giudizio dichiara Ino Bonello, presidente provinciale di Confesercenti Imperia - renderà infatti la zona molto più vivibile e commercialmente attrattiva, in quanto verrà a crearsi un’ampia zona attraversata dalla pista ciclabile, a livello delle attività presenti in via Trento, oltre a un abbellimento generale con verde, aiuole e un nuovo arredo urbano”.