Bordighera: seconda riunione per la commissione servizio idrico integrato, fissato un timing per l'ingresso in Rivieracqua

Il consigliere di minoranza Giacomo Pallanca ha richiesto che “ gli impegni presi durante la riunione vengano inseriti e riportati in un documento ufficiale con particolare attenzione al tema della tariffazione, che ricordiamo, sul quadro generale vede l'aumento massimo previsto dell'8,45, mentre sulla sottotariffazione c'è una modulazione che potrebbe condurre ad ulteriori aumenti ”.

Si è tenuto ieri il secondo incontro della commissione speciale del servizio idrico integrato. Il commissario Gaia Checcucci, figura nella quale il Comune ripone la massima fiducia, si è mostrata nuovamente disponibile all'ascolto delle esigenze e delle richieste dei componenti di commissione e al tempo stesso ha dato un timing ristretto al passaggio di Bordighera in Rivieracqua che si traduce nella data del 1° marzo.

La richiesta è che ciò non avvenga e che sia fatta particolare attenzione all'acqua irrigua per gli agricoltori, l'acqua per gli esercizi commerciali, e a tutte quelle categorie che potrebbero subire ulteriori danni, oltre a quelli che l'economia già sta vivendo.