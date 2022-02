Sanremo: degrado al cimitero di Bussana, le considerazioni di due lettrici

"Si comprende la complessità del momento, con emergenza pandemica, infinite problematiche del territorio, i vivi hanno i loro problemi, si sa. Eppure una comunità si rispecchia anche nell'onorare i propri cari defunti. Senza citare poeti di alta levatura come Foscolo, le sepolture hanno un valore etico e civico. Da sempre. Ora, nel paese di Poggio di Sanremo si assiste a ben triste spettacolo, la strada di accesso al cimitero è in crivello di buche, all'interno, ove erano state rimosse le tombe sono state rimesse, tumuli informi di lapidi sconnesse con cartoni in mezzo. Non aggiungiamo altro.

Chiusi i riflettori mediatici del Festival, è lecito che il Comune pensi anche alle piccole ma importanti esigenze del territorio interno. Un tumulo è un sempiterno ricordo, non un informe cumulo storto di terra con una lapide distorta.

Grazie

Anna Meinardi e Cesira Ansaldo”.