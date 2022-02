Il campione del mondo Diego Rizzi entra nel Gruppo Sportivo Petanque Ventimiglia

Il campione del mondo Diego Rizzi e gli atleti di massimo livello quali Argenta Demis, Tortello Silvio, Giraudo Paolo e Giraudo Domenico da oggi fanno parte della grande famiglia del Gruppo Sportivo Petanque Ventimiglia.

"Attraverso un importante e minuzioso lavoro del nostro Consiglio Direttivo siamo arrivati a portare a casa dei veri propri campioni - spiega il Presidente Fabrizio Gullace -. Il GSP Ventimiglia con questi innesti, che non saranno utilizzabili nel campionato di società in corso, si rafforza sotto ogni punto di vista e non vediamo l'ora di poter fare le prime fotografie con la divisa amaranto indossata dai nuovi arrivi. Inutile sottolineare che l'arrivo di Diego Rizzi in particolare ci fa ben sperare per gli obiettivi futuri" conclude il presidente.



"Il Gruppo Sportivo petanque intende dare il benvenuto a tutti i nuovi atleti ed in modo particolare alla Audisio SAS prodotti Siderurgici e alle famiglie Giraudo senza la quale tutto questo non si sarebbe potuto realizzare".