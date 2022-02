Calcio, Seconda Categoria. Lo sfogo della Virtus Sanremo dopo la gara con il Vadino “In terra savonese arbitraggi 'discutibili'”

Duro intervento della Virtus Sanremo a seguito della partita persa ieri 1-0 sul campo del Vadino.

“L'arbitro ha condizionato pesantemente la partita - dichiarano dalla società - sapevamo che ogni volta che si va in terra savonese gli arbitraggi sono 'discutibili' e anche ieri si è confermato ciò. Riteniamo sbagliato fare arbitrare due partite di seguito (quella delle 15 e quella delle 18) poiché toglie energie e lucidità”.

“Venendo alla partita, è assurdo che in quattro occasioni in area avversaria vengano falciati e non si dia mai un rigore - prosegue la nota della Virtus Sanremo - addirittura due episodi sul risultato di parità e ancora strano che lanciato a rete centralmente, con davanti solo il portiere, venga steso il nostro giocatore e l'arbitro dia fallo al limite e cartellino giallo. Poi ciliegina: rigore contro (poi parato) senza che nessuno del Vadino lo richieda”.

“Il bollettino parla chiaro: sette ammoniti della Virtus e il tecnico Moroni espulso per essere uscito dall'area tecnica - conclude la nota - inoltre la partita è stata sospesa per 15 minuti causa richiesta del direttore di gara per l'intervento delle forze dell'ordine a seguito di qualche tafferuglio tra tifosi. Proviamo rabbia e delusione per quanto avvenuto ieri sera ad Albenga. I nostri giovani giocatori escono acciaccati e arrabbiati per quanto hanno subito. Ma si sa, in questa categoria giocare a calcio non paga, meglio il calcio palla lunga”.