Basket: sconfitta interna del Bvc Sanremo contro l’Alassio nel campionato di Serie D regionale

Bvc Sanremo- Ponente Alassio 56-66 (4-17, 9-14, 18-12, 25-23)

Bvc Sanremo: Deda 16, Tacconi Daniele 3, Tacconi Davide 19, Tavanti 6, Markishiq L., Sartore 6, Gastaud, Fiorini, Massa 6, Filippi. Coach: Alessandro Veneziano.

New Basket Ponente Alassio: Revetria 21, Robaldo 3, Giribaldi 4, Mola 16, Fousfos, Lila 4, Arienti, Manfredi 2, Arrighetti 4, Noumeri 8, Varaldo 2, Micalizzi 2. Coach: Laura Ciravegna.

Niente da fare per il Bvc Sanremo nel confronto casalingo con il New Basket Alassio. Al team sanremese è stata fatale la prima metà di gara, giocata sottotono. Il terzo e il quarto periodo sono stati interpretati con ben altro atteggiamento, ma ormai era tardi per raddrizzare una gara ormai compromessa.

Il Sanremo è ora atteso da due gare casalinghe, venerdì sera (ore 21) nel recupero con il Blu Sea Lavagna e domenica (ore 18) con il Villaggio Cogorno. Entrambe le partite si disputeranno nella palestra del Mercato dei Fiori di Valle Armea.